En menos de una hora controló el H. Cuerpo de Bomberos incendio en El Pasito.

Resultaron con afectaciones 5 locales comerciales.

Personal del H. Cuerpo de Bomberos logró controlar oportunamente el incendio suscitado la noche de este martes en la zona comercial conocida como El Pasito, y que arrojó daños significativos en 5 locales ubicados en las manzanas 8 y 9, sin registrar personas lesionadas.

Al arribo de los bomberos, tres locales se encontraban en llamas a los cuales se realizó la entrada forzada para sofocar el fuego que amenazaba con extenderse debido a que los puestos están seguidos uno de otro y llenos de mercancías diversas.

El incendio se atendió a las 19:38 horas con personal de las estaciones mas cercanas pertenecientes a los batallones Norte y Sur apoyados por 10 pipas de la Dirección de Mantenimiento Urbano que estuvieron distribuidas de manera estratégica en varios puntos de la manzana que ocupa el complejo comercial de calles Juárez, 27 y Aldama, y que por fortuna no fue necesario utilizarlas pues el incendio se controló en menos de una hora para dar paso a la remoción de escombros.

En el lugar estuvo presente el subdirector de bomberos Carlos Martínez e integrantes de la Unidad de Investigación de Incendios y Explosiones de la DSPM, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Fiscalía General del Estado, además del auxilio que brindaron agentes de Vialidad y de la Policía Municipal que dispuso incluso de vigilancia durante la noche mientras los afectados retiraban sus mercancías o aseguraba sus puestos.