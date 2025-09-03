Programa de bacheo del Municipio estará en estas colonias este 3 de septiembre.

Se han atendido más de 40 mil baches en lo que va del 2025.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, mediante el programa emergente bacheará este 3 de septiembre calles de las colonias Obrera, Rosario, Cerro de la Cruz, Francisco I. Madero y Parques de Oriente, así como en la avenida Tecnológico y periférico de la Juventud.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Durante las labores de varias cuadrillas, el pasado martes 2 de septiembre se atendieron 754 baches en diferentes zonas de la ciudad de Chihuahua.

Cabe señalar que desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el martes 2 de septiembre, se han atendido 22 mil 909 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se han atendido 41 mil 552 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.