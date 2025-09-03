“Res publica mortua est” *

Por: Francisco Flores Legarda

“Castigar a los opresores de la humanidad

es clemencia, perdonarlos es barbarie.”

Robespierre

Este primero septiembre finalmente sucumbió la Republica, nació el segundo

Imperio en México, la Presidenta, López Obrador y las guestes de Morena se

apoderaron del todo el Estado Mexicano, ya dueño de los poderes de unión ahora

se sepultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nace la “Liga de la

Justicia” simples vasallos, quienes ahora tienen la fácil tarea de someter a quien

no se bien visto para de inmediato desaparecer el estado de derecho, con una

aplicación de la justicia con el bastón del mando que les fue entregado por el

pueblo bueno, que dicen los adora, y que si tienen algo en su contra que –

presenten pruebas – con esto ya juzgaron.

Regresamos a la época en donde Plutarco Elidas Calles con la ley en la mano

como ahora Morena en la década del a los años veintes y treintas durante la

Guerra Cristera, cuando se prohibió el culto fuera del templo la curia católica, sus

seguidos fueron sometidos y llevados a los Tribunales en donde se les condeno

por el terrible delito de celebrar sus fiestas fuera de las iglesias. Ahora igual

cuando el gobierno lo decida seremos sujetos a procesos judiciales hasta por

hablar.

El poder que ahora tienen lo cual se ejerce en las masas para adoctrinar al pueblo

es las mañanera en donde la presidente más que una estadista, es una tirana cual

similitud a los emperadores de Roma. La única diferencia es que el partido oficial

tiene en su poder los tres poderes, es decir todo el control al ser los dueños la

Constitución de nuestro país. Hoy primero se sentaron y finalmente gritaron somos

los dueños “aquí en la tierra como en el cielo”.

Este primero de septiembre López Obrador le pondrá la Corona a la reina Claudia

Sheinbaum Pardo y sus pies el Congreso de la Unión, Liga de la Justicia y el

ejercito concentrado en Morena bajo el mando de López Obrador lograron 7 años

lo que al PRI le costó setenta años, pero con la diferencia de que en esa época el

poder se repartía entre los grupos de poder, otras formas de ejercerlo. Existía una

verdadera izquierda no una bola de sedicentes hombres liberales que una gran

bandera se autodenominan: “Químicamente puros”. El problema no es ser de

izquierda o derecha sino ejercer el poder para en beneficio de todos los

ciudadanos no solo de unos pocos.

No sabemos lo que ese testamento, que ha suscitado todo tipo de especulaciones,

contiene. Pero parece claro, a la luz de las acciones llevadas a cabo durante sus

años de gobierno, que López Obrador no sólo se perpetuo como Calles en un

nuevo Maximato –como recientemente lo evocó Gabriel Zaid (Reforma, 30 de

octubre)–, prestando el poder de la República a nueva Cacique, encumbrada y

bajo su manto el único órgano de impartición de justicia la ahora llamada Liga de

la Justicia, quienes en estos momentos están dedicados a la fiesta, si usan toga o

no, abrir puertas para el pueblo bueno, buscar la silla en donde se va a sentar,

designar nuevos funcionarios que serán los ejecutores con sus sentencia que

serán a modo y bajo la gracia divina de la emperadora.

A semejanza de Calles, López Obrador llegó al poder en medio de un país agitado

por la violencia. A diferencia suya no creó instituciones, se ha apoderado de ellas

para, como Calles con las que construyó, someter, destruir a sus enemigos y crear

un nuevo orden político. A semejanza del Jefe Máximo centraliza el poder y, como

él, ha entregado la administración de instituciones al Ejército para evitar la

tentación de un golpe de Estado, y el gobierno de los estados a caciques adictos a

él: Garrido Canabal y Gonzalo N. Santos con Calles; Salgado Macedonio y

Ricardo Gallardo con López Obrador, por nombrar a algunos. (PROCESA). Ahora

la presidenta tiene todo bajo su mando, desde luego el poder marea y una gran

mayoría de los funcionarios no están de acuerdo en someterse en reglas que no

acataran, es decir que nos iguales que los anteriores, pero ahora son peores.

Tampoco no podemos olvidar que terminaron con la división de poderes, el

contrapeso de este. Quien solo intente hacer valer sus derechos o ejercer la libre

expresión será quemado en la hoguera, desde luego también sus vasallos,

quienes al parecer no le hacen mucho caso basta un ejemplo Fernández Noroña,

quienes el bufón de la Corte entretiene a todos centrado en pequeño lugar de

burlarse de quien sea.

No debemos olvidar el Poder Judicial en los Estados de la República, caso

concreto en el Estado de Chihuahua, en donde todos y cada uno de los jueces y

magistrados ya desocuparon sus encargos para que lleguen a ocuparlos por

persona en su gran mayoría inexpertos que no deben excusarse de que tendrán

que aprender a entender funciones, es decir el cargo que les fue entregado no

puede estar sujeto a la curva del aprendizaje. Lo dijo la presidenta llegaron los

mejores porque llegaron con el voto popular – más que una mentira -, se eligieron

con la bendición imperial, tómbolas y acordeones, parece una kermes de primaria

la cual se llevara a cabo cada año durante el informe de gobierno con todo y

música de la Alegres del Barranco, El Fantasma, Los Dos Carnales y los que el

pueblo quiera aunque sean narcocorridos, que como comercial estos grupos están

haciendo corridos alabando a las fuerzas armadas, esto sigue le gusto a la

presidenta.

En las oficinas de los juzgados solo se encuentran algunos funcionarios recibiendo

documentos en virtud de que, durante quince días, sino es que más, no correrán

términos, serán diez inhábiles, sin tener conocimiento de que esta suspensión

pueda llevar más tiempos para que los nuevos bufones ocupen sus lugares.

Hasta el momento quienes forman parte de los juzgados y magistraturas no tienen

idea en qué lugar los van a asignar, además de los mismos funcionarios no saben

nada. Bonita la cosa se van a sentar en el sillón esperando que la impartición de

justicia camine por sí misma, les puedo recomendar que lo han con la tómbola con

la que fueron electos emitiendo sentencias según el número que salga, cual es

problema la mayoría fueron electos por el pueblo dice la presidenta, tendrá razón,

afirma que serán semidioses tocando la bóveda celeste con sus dedos serán

iluminados para aplicar la sindéresis casi perfecta: “Entrega a cada uno lo que se

merece”.

Con la destrucción de las instituciones de la República por el momento no hay

mucho que hacer, los litigantes tal vez busquemos otras alternativas de trabajo

inclusive el comercio informal, que hacer para asesor a los justiciables sino existe

una bendición de personaje de Morena. Las universidades tendrán que modificar

en gran parte las asignaturas sobre todo las Facultades de Derecho.

Teníamos un gobierno republicano donde residía la soberanía del pueblo, es decir,

en el que la ciudadana teóricamente se ejerce el poder político pero que lo

delegaba a funcionarios del gobierno (principalmente, en el presidente y el

Congreso de la Unión, ya no al Poder Judicial). Las autoridades políticas eran los

representantes del pueblo al ser elegidas mediante mecanismos democráticos,

como las elecciones directas o indirectas. Eso termino. Por decreto se liquidó el

estado de derecho en nuestro país.

Si bien en muchas repúblicas de tradición liberal se suelen respetar los valores y

mecanismos democráticos, en las repúblicas unipartidistas, como las existentes en

muchos países comunistas de los siglos XX y XXI, no existen libertades políticas

compatibles con la democracia. Aun así, se los define como sistemas republicanos

debido a que sus jefes de Estado no son reyes hereditarios (como es

característico de las monarquía) sino secretarios generales, presidentes o líderes

elegidos por el partido. Sin embargo, en algunas experiencias unipartidistas

contemporáneas, como la República Popular Democrática de Corea (Corea del

Norte), la jefatura del Estado está a cargo de una dinastía gobernante (la familia

Kim) y el régimen tiene un carácter totalitario, a pesar de definirse a sí mismo

como republicano. En México bajo el cobijo de la Emperatriz Claudia Sheinbaum y

como su ministrito personal Andrés Manuel López Obrador.

Para que tanto rollo sino es suchi, ya estamos jodidos.

Salud y larga vida

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

X profesor_F

*La República a fallecido