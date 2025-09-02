Invita Municipio a artistas locales y urbanos a participar en el FICUU 2025.

La convocatoria cerrará el 15 de septiembre.

El Gobierno Municipal, a través del Instituto de Cultura, anuncia que, de hoy 2 al 15 de septiembre, se encuentra abierta la convocatoria para que artistas locales y urbanos participen en el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) 2025, uno de los eventos culturales más representativos de la capital.

La invitación está dirigida a artistas en general en agrupaciones, colectivos y artistas independientes que formen parte del talento chihuahuense y que deseen mostrar su propuesta en los distintos escenarios del festival, que año con año celebra la diversidad cultural y artística de la ciudad.

Los interesados deberán consultar las bases completas de participación en la convocatoria publicada en las plataformas oficiales del Instituto de Cultura del Municipio, o consultar la siguiente liga BIT.LY/CONVO_FICUU2025 donde podrán encontrar los requisitos, criterios de selección y fechas importantes para el proceso de registro.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal y el alcalde Marco Bonilla reafirman su compromiso de brindar espacios a los artistas locales y urbanos, impulsando su talento en un festival que pone a Chihuahua en la mirada internacional.

Para más información, se invita a visitar las redes sociales oficiales del Instituto de Cultura del Municipio y del Gobierno Municipal.