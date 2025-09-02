4° INFORME: Chihuahua fue reconocida a nivel internacional como Capital Americana del Deporte 2025.

Durante este cuarto año de trabajo y resultados, la ciudad de Chihuahua recibió el reconocimiento internacional como Capital Americana del Deporte 2025, otorgado por la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte (ACES) en coordinación con la UNESCO y el Parlamento Europeo, tras un riguroso proceso de evaluación y validación técnica.



El galardón se obtuvo gracias a un amplio expediente elaborado por el Gobierno Municipal, donde se documentaron políticas públicas, programas, infraestructura y acciones orientadas al impulso del deporte como motor de desarrollo social.



En este marco, Chihuahua fue sede de la Tercera Cumbre Latinoamericana para el Deporte y el Desarrollo, un evento de alto nivel que reunió a más de 28 municipalidades de 12 países de América Latina y Europa, así como a más de 20 municipios del estado de Chihuahua, quienes compartieron estrategias y modelos exitosos de gestión deportiva.



A nivel nacional, el Gobierno Municipal firmó un convenio de colaboración con el Comité Olímpico Mexicano, convirtiéndose en el primer municipio del país en establecer una alianza formal con este organismo. El objetivo es la profesionalización de deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, médico y personal del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, con miras a su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, reforzando también el acompañamiento a atletas que representan a Chihuahua en Copas Mundiales, Juegos Centroamericanos y Panamericanos.



De manera complementaria, en este cuarto año se fortaleció el programa Mi Beca Chihuahua en su modalidad de apoyo a deportistas, con una inversión de 7 millones 49 mil pesos, en beneficio de 958 atletas, para motivar su permanencia en los procesos de preparación y competencia.



Este reconocimiento internacional confirma que en Chihuahua Capital, con trabajo y resultados estamos cumpliendo, al consolidar al deporte como un eje de desarrollo, inclusión y orgullo para las y los chihuahuenses.

