Maru Campos pide a nuevos jueces no politizar la justicia.

En el marco de la Sesión Solemne del Congreso del Estado, en la que asumieron los nuevos integrantes del poder Judicial en la entidad, la gobernadora Maru Campos llamó a los nuevos jueces y magistrados a no politizar la impartición de justicia.

El acto protocolario se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones y Convenciones “ExpoChihuahua”, donde la mandataria afirmó que Chihuahua se ha caracterizado por tener un poder Judicial que defiende la democracia y las libertades.

Por ello, ante los retos que vienen, reiteró su exhorto a los presentes, a trabajar para mantener la unidad y la firme la voluntad de servir con imparcialidad a quienes más lo necesitan, para velar por los derechos de las y los chihuahuenses.

“Les hago un llamado para que, aún con este cambio de paradigma, seamos capaces de mantenernos firmes en la separación de poderes, la independencia del poder Judicial, y en lo más sustantivo, que es la impartición de justicia para los chihuahuenses”, expresó Campos en su mensaje a los nuevos juzgadores.

“Chihuahua siempre ha marcado la diferencia, siempre hemos sabido defender las libertades y la democracia”, recordó la titular del Ejecutivo.

La Gobernadora reconoció a la magistrada presidenta saliente, Myriam Hernández Acosta, y a los juristas que hoy se retiran, por liderar un organismo que sirvió con equidad y neutralidad a la población.

Por su parte la nueva titular del TSJE, Marcela Herrera, puntualizó que durante el periodo que encabezará, la ciudadanía que les otorgó el voto, tendrá la certeza de que se conducirán con responsabilidad, integridad, inclusión, sensibilidad y respeto.

“Somos herederos de una institución que ha sido pilar del estado de derecho y garante de los derechos fundamentales a lo largo de generaciones. Es a través de esos principios que brindaremos la certeza que contribuirá a la paz social que Chihuahua merece”, expresó

En la ceremonia, rindieron la protesta correspondiente 30 magistrados pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), 5 magistrados pertenecientes al Tribunal de Disciplina Judicial y 270 juezas y jueces de primera instancia o menores.

En el evento acudieron además miembros del gabinete estatal, autoridades de los órganos electorales, líderes de cámaras empresariales, representantes de la sociedad civil y familiares de los nuevos juzgadores.