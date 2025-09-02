Inicia Estado rehabilitación de la red de drenaje en Delicias.

-Con una inversión de 3 millones de pesos, beneficiará a más de 30 mil habitantes

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Delicias, dio inicio a la rehabilitación de varios tramos de la red de drenaje sanitario en la ciudad.

Los trabajos contemplan la reposición de casi un kilómetro de tubería en la avenida de la Amistad, la avenida Galeana, la calle 7ª Oriente, la calle 8ª Norte y la calle 3ª Poniente.

Con una inversión de 3 millones de pesos, estas acciones beneficiarán a más de 30 mil habitantes.

Durante el arranque, el director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, subrayó que este tipo de obras, aunque no se perciban a simple vista, representan un impacto directo en la salud y calidad de vida de la población, al fortalecer la infraestructura sanitaria y asegurar un mejor servicio para los delicienses.

Por su parte el director ejecutivo de la JMAS Delicias, Juan Carlos Velasco destacó que estas obras son posibles gracias al pago puntual de los usuarios.

Con esta intervención, el Gobierno del Estado responde a las necesidades actuales de la ciudad y consolida un sistema de drenaje más seguro y eficiente, que contribuirá al bienestar de miles de familias.