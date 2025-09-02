Gobierno Municipal refuerza seguridad con 62 nuevas unidades a la SSPM.

Con el objetivo de fortalecer las labores de prevención y vigilancia, el Gobierno Municipal entregó 62 unidades a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y a la Coordinación General de Seguridad Vial.



La ceremonia se llevó a cabo a un costado del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, acompañado por el coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes y el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.



Se incorporan a la flota:

52 vehículos tipo Pick Up Ram 2500 HD modelo 2024

10 vehículos tipo Pick Up Ford modelo 2025



Todas las unidades están equipadas con sirena, sistema de luces, bocina, radio móvil, audio, micrófono y tumbaburros. La inversión destinada fue de 86,375,696.09 pesos.



En su mensaje, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, agradeció el esfuerzo de las corporaciones de seguridad:



“Este mes cerramos con una reducción en el delito de homicidio doloso. No es la cifra que quisiéramos, pero la disminución es una señal positiva del trabajo que realizan día a día nuestros elementos. Reconozco el esfuerzo de los mandos y de toda la corporación”, expresó el edil.



Con esta entrega, sumada a las 100 patrullas entregadas hace dos meses, la administración municipal alcanza una inversión total de 221,563,496.04 pesos en equipamiento de seguridad pública este año.



El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, subrayó que estas unidades no solo representan vehículos, sino herramientas que permitirán brindar una atención más eficiente y reforzar el acercamiento con la ciudadanía.



El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la seguridad de las y los juarenses, fortaleciendo con equipamiento moderno las tareas de patrullaje y prevención en toda la ciudad, agregó.

Share this…





Whatsapp

Pinterest

Email