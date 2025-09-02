Acompaña Carla Rivas a estudiantes de la Primaria 24 de febrero en su regreso a clases.

Chihuahua, Chih.- Como parte de su compromiso por la niñez chihuahuense, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas y el alcalde Marco Bonilla estuvieron acompañando a los estudiantes de la escuela primaria 24 de febrero en su regreso a clases.

“Quiero agradecer al presidente municipal porque de todas las escuelas del Distrito 16 que se inscribieron al programa “Mi Bolsa Escolar”, todas fueron seleccionadas. Gracias por cuidar al sur de la ciudad y apoyar a más de 130 mil alumnos en su nuevo ciclo escolar”, agregó Rivas Martinez.

La legisladora destacó la importancia de que las y los niños tengan las herramientas necesarias para aprovechar al máximo su aprendizaje, y motivar a los estudiantes a seguir con sus estudios.

“Hoy nuestras niñas y niños regresan a las aulas con sueños y metas por cumplir. Como su diputada, me da mucha alegría verlos con entusiasmo y con el respaldo de un gobierno municipal que se preocupa por ustedes. Gracias al alcalde por impulsar programas que hacen la diferencia en su desarrollo”, expresó la diputada local.

Finalmente, se procedió a hacer la entrega del programa “Mi Bolsa Escolar” en la escuela primaria 24 de Febrero, donde se dieron mochilas y útiles escolares con el fin de seguir trabajando en beneficio de la educación para que los alumnos cuenten con mejores oportunidades.