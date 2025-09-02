Instalan los trabajos del Segundo Año Legislativo.

-Rinden Protesta de Ley, personas juzgadoras que formarán parte del Poder Judicial del Estado.

El Congreso de Chihuahua llevó a cabo la instalación del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el cual inicia este 1o de septiembre del 2025 al 31 de agosto de 2026, mismo que encabezará el diputado Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez.

Dentro de esta primera Sesión Solemne de inicio del Primer Periodo Ordinario de la 68 Legislatura, dentro del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la nueva mesa directiva tomó protesta de ley a las personas juzgadoras electas para ocupar un cargo dentro del Poder Judicial del Estado.

Luego de los Honores a la Bandera, así como entonar el Himno Nacional, rindieron protesta jueces y juezas de primera instancia y menores, magistradas y magistrados judiciales, así como magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

En su mensaje la Mtra. Marcela Herrera Sandoval, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dijo que quienes fueron electos por la ciudadanía tienen un compromiso que catalogó como inquebrantable con la justicia y la imparcialidad en el ejercicio de la función judicial.

“Es a través de los principios constitucionales y éticos que brindaremos la certeza que contribuirá a la paz social y al Estado de Derecho que Chihuahua merece…es un honor asumir esta responsabilidad; al rendir protesta como personas juzgadoras, impartiremos justicia a las y los chihuahuenses”, expresó.

Determinó que se continuará con la colaboración respetuosa y constructiva con los Poderes del Estado: “la independencia del Poder Judicial no implica aislamiento, sino el ejercicio pleno de nuestras atribuciones dentro del marco constitucional”.

Por último, la Mtra. María Eugenia Campos Galván, Gobernadora Constitucional del Estado apuntó que este acontecimiento es diferente para Chihuahua y por lo que agradeció a cada una de las personas que participaron en el proceso de elección para las personas juzgadoras, así como a las personas salientes quienes señaló como juristas que realizaron trabajos a favor de la justicia.

“Nuestros jueces, juezas, magistrados y magistradas salientes hicieron el mejor trabajo posible, ellos defendieron los principios jurídicos en Chihuahua, nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes; a quienes llegan, les extiendo mi compromiso para poder materializar la reforma al Poder Juridicial del Estado”, comentó.

Finalizó al señalar que los jueces y magistrados deberán de ser los protectores y custodios de la justicia a favor de las y los ciudadanos y no de intereses; “por nuestra parte, en Chihuahua somos fieles a nuestros principios para consolidar un frente común y plural, convencidos para que la reforma se debe de hacer con seriedad y con altura de miras para su implementación”.

Cabe mencionar que el acto protocolario se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones y Convenciones, Expo Chihuahua, toda vez que fue declarado Recinto Oficial del Poder Legislativo.