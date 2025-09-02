Arranca AEDE proceso para obtener certificación ISO 9001.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), arrancó el proceso para que la Agencia Estatal de Desarrollo Energético (AEDE) obtenga la certificación ISO 9001.

La reunión protocolaria fue encabezada por el titular de la SIDE, Ulises Fernández, quien reconoció el compromiso y la voluntad de esta administración para garantizar la excelencia en los procesos, así como con la innovación y la calidad en los servicios públicos.

El secretario resaltó la importancia de la certificación ISO 9001, ya que así se tendrá certeza en que los procesos que realiza la AEDE se efectúan bajo parámetros globales de calidad, lo que se traduce en confianza por parte de la ciudadanía y los sectores productivos.

El director general de la AEDE, Luis Carlos Hernández, presentó la hoja de ruta para obtener la certificación, la cual incluye varias etapas de planeación, implementación, evaluación y mejora continua para asegurar que se cumpla con los estándares internacionales de gestión de calidad.

El proceso de certificación se desarrolla con el respaldo del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet), organismo a través del cual se realizará la auditoría técnica y el acompañamiento especializado que permitirá a la AEDE obtener la acreditación ISO 9001.

A su vez, Sergio Mancinas, director general del Inadet, resaltó la importancia de la colaboración entre dependencias y el trabajo conjunto como factor clave para consolidar este proyecto.

Para la AEDE, esta certificación, significa dar un paso decisivo hacia la consolidación de prácticas de clase mundial en el diseño y ejecución de proyectos energéticos estratégicos para Chihuahua.