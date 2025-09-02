Alerta Protección Civil por aumento del cauce del río El Carmen en Buenaventura.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva a la población, ante el incremento del cauce del río El Carmen, en Buenaventura, debido a las lluvias registradas el pasado lunes.

Las precipitaciones generaron un aumento en el flujo de agua hacia la presa Las Lajas, por lo que la creciente podría representar un riesgo para localidades como Colonia Primero de Mayo, Lerdo de Tejada, Flores Magón y Benito Juárez.

La CEPC mantiene reuniones técnicas y comunicación constante con autoridades municipales, cuerpos de emergencia y representantes comunitarios, para coordinar acciones preventivas y tener un monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas.

Se recomienda a la población evitar cruzar por cauces, caminos rurales o zonas de escurrimiento, así como mantenerse alejada de márgenes del río. En caso de un aumento repentino en el nivel del agua, se solicita reportarlo de inmediato a las autoridades correspondientes.

Personal especializado de la dependencia ya se encuentra en la zona para realizar evaluaciones de riesgo, emitir recomendaciones específicas y coordinar posibles medidas de evacuación preventiva, en caso de que las condiciones se intensifiquen.

Durante las próximas horas se prevén lluvias fuertes en Namiquipa, Buenaventura, Riva Palacio, Chihuahua, Meoqui, Rosales, Ocampo, Temósachic, Cuauhtémoc, Guerrero, Guadalupe y Calvo, Allende, Parral, San Francisco de Conchos, El Tule, Huejotitán, Guachochi, Batopilas y Morelos.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales para atender cualquier llamado de emergencia