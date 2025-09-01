Participan 600 niñas y niños en la Ruta del Deporte en tu Barrio: Municipio.

Se realizó con éxito el torneo de básquetbol 3×3 en el Polideportivo Luis H. Álvarez.

Con la participación de 600 niñas y niños, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD) llevó a cabo con éxito una edición más de la Ruta del Deporte en tu Barrio con la realización del torneo de básquetbol 3×3.

La sede para este encuentro fue el Polideportivo Luis H. Álvarez en las canchas de básquetbol de la segunda etapa, con la asistencia de decenas de madres y padres de familia que acompañaron en la participación y desarrollo del torneo.

El director del IMCFD, Juan José Abdo Fierro, destacó que el programa la Ruta del Deporte en tu Barrio ha llegado a colonias como Riberas del Sacramento, Camino Real y en Quintas Carolinas con el fin de realizar activación al alcance de las personas y llevar servicios municipales.

A través de la Subdirección de Deporte Popular y Proyectos Insignia se instalaron los módulos para el trámite gratuito de la credencial del Registro Municipal del Deporte, las mediciones y recomendaciones nutricionales del programa “Ponte Bien”, además de contar con servicio gratuito de corte de cabello.

La subdirectora de Salud del Instituto de Prevención y Atención a la Salud, Diana de las Casas, resaltó la importancia de involucrar las y los niños en actividades deportivas, donde también estén presentes madres y padres de familia, lo que abona a mejores relaciones y estados de salud física y mental.

El torneo de básquetbol 3×3 contó con la participación de 86 equipos de las categorías infantiles y juveniles en la rama femenil, varonil y mixto, de cerca de 15 clubes y escuelitas de básquetbol en el Municipio de Chihuahua, con la premiación por su valiosa participación.