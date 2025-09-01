Alerta Vial, trabajará Municipio en recarpeteo de tramo del periférico Lombardo Toledano.

Las labores comenzarán este próximo lunes por la noche.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, emite una alerta vial por los próximos trabajos de recarpeteo en el tramo del periférico Lombardo Toledano que abarca de la calle Sierra Magisterial a la calle Sierra de la Silla en ambos sentidos por lo que se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por la zona.

Con una inversión mayor a los 11 millones de pesos, este proyecto de mejora de la carpeta de rodamiento contempla la atención total de más de 18 mil metros cuadrados con un espesor de 3.5 centímetros, asegurando una circulación más ágil y segura para quienes habitan en la zona sur de la ciudad.

Cabe señalar que los trabajos iniciarán este lunes en un horario nocturno de 22:00 a 5:00 horas a fin de velar por la seguridad de conductores y trabajadores, motivo por el cual se invita a transitar por el área con precaución.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de llevar a cabo acciones concretas que impulsen la movilidad en la ciudad y mayor seguridad para quienes transitan a pie y para los conductores.