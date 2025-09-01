4° INFORME: Ante lluvias atípicas, el Municipio brindó atención puntual y eficaz a las familias chihuahuenses.

Derivado de las lluvias atípicas registradas este año, el alcalde Marco Bonilla instruyó la atención inmediata a las familias afectadas, priorizando infraestructura, seguridad y apoyos sociales para responder de manera eficaz a la emergencia.

El alcalde recorrió personalmente colonias como El Porvenir, Las Galeras y Praderas del Sur, donde dialogó con vecinos, supervisó trabajos de limpieza y entregó apoyos de primera necesidad. Además, se convocó a sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, en la que se aprobó la Declaratoria de Emergencia y Desastre, con acciones coordinadas junto a su gabinete.

A través de diagnósticos técnicos y sociales, se identificaron daños en viviendas y se apoyó de manera focalizada a más de 3,200 familias, con visitas directas a aproximadamente 500 hogares.

En los primeros días de julio, la Coordinación Municipal de Protección Civil atendió 115 reportes por inundaciones, bardas colapsadas y riesgos por acumulación de agua, que afectaron directamente a al menos 290 personas. También se respondió a deslaves, árboles caídos, desbordamientos de arroyos, vehículos arrastrados y socavones en distintos puntos de la ciudad.

El H. Cuerpo de Bomberos y Rescate realizó 141 intervenciones tan solo el 2 de julio, incluyendo rescates de personas atrapadas, apoyo a vehículos varados, hundimientos, caída de estructuras y aseguramiento de zonas de riesgo.

En materia de apoyos sociales, el DIF Municipal y la Dirección de Desarrollo Humano y Educación distribuyeron 189 despensas, 4,275 tramos de hule, 265 sacos de arena y 50 apoyos alimentarios, además de cobijas, estufas, refrigeradores, colchones, bases de madera y apoyos económicos. Se habilitaron refugios temporales en los centros comunitarios de El Porvenir y Mármol III, donde se brindó atención médica, psicológica y alimentaria.

El IMPAS complementó estas acciones con servicios médicos y psicológicos en las zonas afectadas, además de labores de fumigación y prevención sanitaria en áreas con acumulación de agua, reduciendo riesgos a la salud pública.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal respondió de manera inmediata y efectiva a la contingencia, demostrando que en Chihuahua Capital, con trabajo y resultados estamos cumpliendo con las familias que más lo necesitan.