“Entrar a Bomberos fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida”: Erick Alonso Márquez, Bombero del Año 2025

Entrar al H. Cuerpo de Bomberos del Municipio de Chihuahua no estaba en sus planes, mucho menos llegar a ser nombrado Bombero del Año 2025, sin embargo, a 6 años de haber ingresado a la corporación, el bombero Erick Alonso Márquez Cruz supo ganarse el aprecio de sus compañeros y lograr que su trabajo fuera reconocido al grado de ganarse tal distinción.

Honrosa distinción que le hizo acreedor a un bono de 50 mil pesos, el cual le fue entregado por el alcalde Marco Bonilla durante una ceremonia pública, acompañado del director de Seguridad Pública Julio César Salas y el subdirector del H. Cuerpo de Bomberos, Carlos Martínez.

Con modestia, agradeció a quienes le dieron el honor y reconoció que cualquiera de los que conforman el Cuerpo de Bomberos podría estar en su lugar y agrega que son una gran familia y un gran equipo y es muy bonito pensar que algo debe de tener para que lo hayan elegido.

“Siempre tuve admiración por el trabajo, pero nunca pensé ser parte de ellos, la verdad. Nunca pensé unirme, no estaba en mis planes… un día vi una convocatoria y dije vamos a ver qué pasa, a ver si quedo…yo pensé que eran puestos muy politizados, pero entré a la academia y heme aquí que ya llevo 6 años en este puesto con los bomberos”, comenta al recordar sus inicios.

Indica que de niño nunca tuvo el sueño de ser bombero y fue al ir creciendo cuando le “entró la espinita” al ver la labor que hacen por la ciudadanía.

Para Erick Alonso unirse a bomberos fue la mejor decisión que pudo haber tomado en su vida por el trato y el respeto que les da la gente al llegar a un servicio y además una satisfacción saber que se cuenta con la capacitación necesaria para ofrecerlo y la misma gente lo agradece.

“La satisfacción de ser bombero se da cuando salvas a una persona y luego ella te dice muchas gracias, no tiene comparación alguna con sueldos ni prestaciones ni incentivos …el simple hecho de que la persona te diga estoy bien, gracia a usted, no se compara con nada”, externó.

El bombero del año egresó de una generación con especialidad como técnico en urgencias médicas (TUM) pero luego se fue especializando en extracción vehicular y rescate acuático, pues fue lo que más le atrajo.

Hay gente, aclara, que piensa que los bomberos sólo apagan incendios, pero hay especialistas en atención a fauna, animales silvestres, choques, inundaciones o rescate en cerros, pero la especialidad en rescate de personas atrapadas implica al mismo tiempo estar atendiendo a la víctima, como sacarla sin lastimar o sin agravar más sus heridas y sobre todo reaccionar muy rápido.