Intensifica Gobierno del Estado jornadas de vacunación contra el sarampión en comunidades remotas.

Aplicaron más de mil 200 dosis en Guadalupe y Calvo

La Secretaría de Salud, a través del DIF Estatal y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), intensificaron las jornadas de vacunación contra el sarampión en comunidades remotas de la Sierra Tarahumara, donde se aplicaron mil 251 dosis a población durante las últimas horas.

Además, por medio de NutriChihuahua se otorgaron mil 300 apoyos de paquetes alimenticios por parte de personal de distintas dependencias

Edgar Marín, recaudador de rentas en el municipio de Guadalupe y Calvo, declaró que gracias al esfuerzo que encabeza la gobernadora Maru Campos, hoy se logran acercar servicios de salud, vacunación y apoyos alimenticios a las familias de la zona serrana.

Por su parte, la Secretaria de Pueblos y Comunidades Indígenas mencionó que la coordinación logística con autoridades municipales y personal de salud ha sido fundamental para acceder a las regiones de más dificil acceso por sus condiciones geográficas.

La dependencia reiteró la invitación a la comunidad para que acuda a las jornadas de vacunación que continuarán en diferentes puntos de la región serrana, con el objetivo de garantizar la protección de la salud de las familias.