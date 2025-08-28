Ante hechos delictivos en Aldama, blinda DSPM límites con grupos especiales y celula BOI

Derivado de la coordinación y comunicación interinstitucional lograda a través del convenio de colaboración metropolitano que incluye a los municipios de Aldama, Aquiles Serdan y Chihuahua, esta mañana se instaló un filtro de revisión vehicular entre los límites de Aldama y Chihuahua, luego de localizarse dos cuerpos sobre el libramiento Oriente.

Conforme al protocolo establecido para este tipo de situaciones, se pusieron en marcha las acciones preventivas tales como el filtro y patrullajes diversos, incluso en las brechas.

En el dispositivo participan tanto agentes de grupos especiales de la Dirección de Seguridad Pública, como EPE y K-9, además de una Célula BOI para garantizar el blindaje de la zona y evitar el ingreso al municipio de Chihuahua.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal garantiza la paz y tranquilidad para la población chihuahuense.