Recorre Alcalde calles del sector Panamericana; supervisa nuevo alumbrado LED.

El sector tuvo una reciente modernización de alumbrado público.

El alcalde Marco Bonilla recorrió calles de la colonia San Andrés, del sector Panamericana para supervisar el funcionamiento de la reciente modernización del alumbrado público a luz LED.

Junto al director de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín, la diputada del Distrito 15, Joss Vega, así como diversos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), escucharon a los colonos en diversas necesidades como tema de parques, seguridad, pintura de calles, entre otros.

El sector Panamericana cuenta con 23 colonias a la par de la ya mencionada, la cual tuvo una reconversión total del alumbrado, con una inversión de 4 millones 500 mil pesos, para beneficio de más de 19 mil vecinos, en donde se sustituyeron más de 900 luminarias antiguas de vapor moderna tecnología LED.

Entre las colonias beneficiadas está la Panamericana, San Andrés, Los Encinos l y ll, Paseos de las Moras l y ll, Arboledas en todas sus etapas, los Frailes, Colinas del Sol, San Pablo, Lomas Los Frailes, Lomas del sol ll, Charros, Argentina, Burócrata Estatal, Unidad Presidentes, Progreso, Fidel Velázquez, Américas y Recursos Hidráulicos.

Además, en el marco de esta visita, la Dirección de Mantenimiento Urbano, instaló diversos reflectores que solicitaron los vecinos para iluminar más el parque Miranda, así como algunas zonas que quedaron oscuras, para que las personas puedan caminar en estos lugares de forma más segura.

Durante el recorrido, el Alcalde les compartió la aplicación Marca el Cambio con la cual pueden realizar diversos reportes de necesidades que le corresponden al Gobierno Municipal, como limpieza de espacios, seguridad, Obras Públicas, Denuncias Ecológicas, entre otras.

Entre algunos comentarios de los vecinos fue el agradecimiento por este cambio que ha sido muy notorio: “las nuevas luces iluminan más” comentaron.