Realizará Gobierno del Estado feria de empleo de las juventudes con 3 mil 500 vacantes.

-Se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Chihuahua este miércoles 27 de agosto.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Servicio Estatal de Empleo (SEE), invita a asistir a la Feria de Empleo de las juventudes, en donde se ofertarán 3 mil 500 vacantes, de las cuales 1,300 son incluyentes.

Se llevará a cabo en el Centro de Convenciones “Expo Chihuahua” este miércoles 27 de agosto, con la participación de más de 80 empresas del ramo manufacturero, hotelero, autoservicio, salud, restaurantero, seguridad privada e industria.

Los puestos de trabajo ofrecerán remuneraciones desde los 8 mil 480 pesos hasta los 87 mil 800 pesos, con las prestaciones de ley correspondientes.

Además de empleo, las y los asistentes podrán obtener documentos oficiales sin costo, ya que 20 dependencias gubernamentales llevarán sus servicios totalmente gratis.

Entre ellas destacan el Servicio de Administración Tributaria Chihuahua (SAT), la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Salud, Registro Civil, el Centro de Conciliación Laboral (CCL), entre algunas más.

La sede del evento está ubicada en la avenida Tecnológico #1703, Santo Niño, 31200, y será en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Esta edición se llevará a cabo en conmemoración del Día Internacional de la Juventud, promovido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y está dirigida a personas buscadoras de empleo que cuenten con un perfil operativo, técnico, profesional o de servicios, y que tengan el interés de incorporarse al mercado laboral formal.