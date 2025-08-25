Atendió Municipio más de 300 baches este lunes

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, atendió mediante el programa emergente 310 baches durante la mañana de este lunes 25 de agosto.

Múltiples cuadrillas de bacheo estuvieron presentes en calles de las colonias: Dale, Pavis Borunda, Panamericana, Villas del Rey, Villas del Real, Sierra Azul y Rinconada Los Nogales, así como en el boulevard Ortiz Mena

Cabe señalar que las labores continuarán por la tarde en las zonas de la colonia Campesina, Sierra Azul, Lomas Universidad, Panamericana, Los Huertos, y avenidas Teófilo Borunda y Universidad.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta la mañana de este lunes 25 de agosto, se han atendido 18 mil 932 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 37 mil 575 baches.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.

El Gobierno Municipal mantiene el compromiso con los ciudadanos de realizar acciones para mejorar las condiciones de movilidad dentro de la Capital, haciendo de las calles y vialidades más seguras y eficaces.

Se invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.