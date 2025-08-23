Arturo Zubia cumple compromiso con la comunidad de La Perla.

Camargo, Chih.- El diputado Arturo Zubia visitó el seccional de La Perla, una de las comunidades más apartadas del distrito, con el firme compromiso de atender las necesidades de su gente sin importar la distancia.

Durante la visita, se benefició a tres instituciones educativas:

Preescolar Niños Héroes

Primaria J. J. de la Fuente

Telesecundaria David Alfaro Siqueiros

Las niñas y niños recibieron útiles escolares, mochilas y tenis, reafirmando así el compromiso con la educación.

Además, se entregó hule negro para la protección de viviendas, semillas de hortalizas para huertos de traspatio, balones de fútbol para la juventud y despensas para las familias.

“Este es un compromiso que vamos a cumplir con todos, estén cerquita o estén lejos, porque nuestra gente necesita del apoyo y siempre contará con nosotros”, expresó el legislador.

Con estas acciones, Arturo Zubia reiteró que la distancia nunca será un obstáculo para seguir trabajando por el bienestar y desarrollo de cada comunidad del distrito.