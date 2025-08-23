Obtiene atleta juarense récord nacional en tiro con arco.

Este viernes, el arquero juarense José Felipe Cerecedo Pérez consiguió el récord nacional de tiro con arco en la categoría recurvo U-16, durante la clasificación en el Campeonato Nacional Nuevos Valores 2025.



El torneo se realizó en Guadalajara, Jalisco, en donde Cerecedo obtuvo una puntuación de 671 puntos de 720 posibles, rompiendo así la marca anterior de 657.



José Felipe disparó en la primera serie 336 puntos y en la segunda consiguió 335 para así lograr la hazaña de ser el primer juarense en obtener el récord nacional de tiro con arco.



El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez felicitó a José Felipe, a su entrenador Miguel Madrigal y a sus padres.

