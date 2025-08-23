Aprueban en comisiones dictamen de reforma constitucional en materia de Bienestar Animal.

La Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable, presidida por el diputado del Partido Verde, Octavio Borunda Quevedo, aprobó por unanimidad con la representación de las todas fuerzas políticas el dictamen de reforma constitucional en materia de Bienestar Animal.

La iniciativa garantiza el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente sano, prohíbe el maltrato animal y promueve, desde la educación, el cuidado y protección de los animales.

El dictamen integra cuatro iniciativas presentadas por los partidos Acción Nacional, Morena y el Partido Verde Ecologista de México, lo que refleja que, al despolitizar los temas ambientales, se avanza hacia una legislación más sólida y de vanguardia en materia de Bienestar Animal, destacó el legislador Octavio Borunda.

La propuesta se sustenta en tres ejes fundamentales:

Elevar a rango constitucional la protección de los animales. Prohibir, desde la Constitución, el maltrato animal. Homologar la Constitución local con la federal, en concordancia con la última reforma realizada en diciembre de 2024.

Este dictamen, que contó con el trabajo previo de una mesa técnica integrada por especialistas en la materia de la UACH, UACJ e ITESM y representantes de los 3 niveles de gobierno, constituye el primer paso hacia una legislación más integral y consistente en materia de Bienestar Animal, que incluirá reformas a la Ley de Bienestar Animal de Chihuahua y al Código Penal.