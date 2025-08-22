La CURP biométrica NO será obligatoria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aclaró que la CURP Biométrica no es obligatoria, por lo que las instituciones no deberán exigir su trámite.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, señaló que no será obligatoria como identificación oficial y que cada persona tendrá la libertad de decidir si se inscribe para obtenerla.

No es obligatoria, es opcional

“No, en la Ley no está obligatoria. Es opcional, o sea, la gente decide si da sus datos o no. Como en cualquier caso, uno decide si da tus datos personales o no a partir de lo que ofrece, digamos, la opción de tener una identidad. Así está en la Ley y así es”, indicó.

Sin embargo, la mandataria federal dijo que se espera que la mayoría de la ciudadanía participe en este ejercicio y se prevé una inversión para digitalizar y reducir trámites, cuyas novedades se anunciarán pronto.

Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial

Claudia Sheinbaum explicó que esto forma parte del proyecto de Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, que es un esfuerzo con instituciones académicas e instituciones de gobierno.

“Sí va a tener una inversión, viene pronto Pepe Merino (titular de la Agencia Transformadora), no esta semana, ya después del informe va a venir para darles los avances de la digitalización de trámites, de la reducción de trámites y algunos otros temas muy importantes”, informó.