CONALEP Chihuahua anuncia la creación del Centro de Desarrollo Humano

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP Chihuahua) dio a conocer la conformación del Centro de Desarrollo Humano (CDH), un espacio innovador que ofrecerá atención integral a más de 10 mil alumnas, alumnos y sus familias, con el propósito de impulsar su desarrollo físico, emocional, social, vocacional y académico.



El anuncio se realizó en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, durante una rueda de prensa encabezada por Omar Bazán Flores, Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, quien explicó que el Centro comenzó a organizarse desde enero y entrará en operación plena en el próximo ciclo escolar, a partir de septiembre.

El programa se implementará en los planteles Chihuahua I, Chihuahua II, Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Juárez I, Juárez II, Juárez III, Extensión Santa Bárbara y CAST Juárez.

Entre los ejes estratégicos del Centro de Desarrollo Humano se encuentran

Salud Mental y Psicoeducación: Atención psicológica, prevención de violencia y talleres de fortalecimiento emocional. Salud Nutricional: Evaluaciones básicas, orientación sobre alimentación equilibrada, prevención de trastornos alimenticios y hábitos saludables. Salud y Activación Física: Actividades deportivas, pausas activas, retos físicos y fomento al movimiento diario. Orientación Vocacional y Académica: Pruebas de aptitudes, tutorías motivacionales, prevención de deserción y apoyo en la construcción del plan de vida. Vinculación Familiar y Comunitaria: Escuela para madres, padres y cuidadores, además de la creación de alianzas estratégicas con instituciones de salud y bienestar social.

Durante la ceremonia se formalizó la firma del convenio de colaboración con el Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, lo que permitirá ampliar el alcance del CDH a través de programas interinstitucionales en beneficio de la comunidad estudiantil y sus familias.

Para dicho evento se contó con la presencia de Gloria Muñiz Villalba – Departamento de Enlace Educativo y Secretaria Técnica de la CEPPEMS, Omar Bazán Flores – Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, Lizeth Medrano Fierro – Coordinadora Estatal del Centro de Desarrollo Humano, Javier González Herrera – Comisionado Estatal de Atención a las Adicciones y Director del Instituto de Salud Mental, Raúl Cuevas Villarreal – Coordinador Estatal de Salud Mental en el Instituto Chihuahuense de Salud Mental, Ana Margarita Blackaller Prieto – Coordinadora de la Secretaría Ejecutiva de SIPINNA Chihuahua, María Eloísa Solís Terrazas – Directora Ejecutiva del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Rubén Morales Marín Coordinador Estatal del Comité de Ética y Ulises García Soto Delegado de la SEP en Chihuahua

En su intervención, Omar Bazán Flores destacó que el nuevo Centro refleja la visión humanista del CONALEP:

“Formar a nuestros jóvenes no se limita a prepararlos académicamente. También requiere acompañarlos en su crecimiento personal, cuidar de su salud mental y física, y motivarlos a alcanzar sus sueños. Con este Centro de Desarrollo Humano damos un paso decisivo hacia una educación más cercana, solidaria y completa. Queremos que cada estudiante sepa que no está solo, que cuenta con un sistema que lo respalda y con instituciones dispuestas a caminar a su lado.”

El CONALEP Chihuahua refuerza, a través del Centro de Desarrollo Humano, su compromiso con una educación técnica de excelencia que va más allá de las aulas. Este proyecto coloca en primer plano la salud, el bienestar y la participación familiar, integrando a estudiantes, docentes y sociedad en una misma ruta de desarrollo. Con ello, se busca formar generaciones con mayores herramientas para enfrentar los desafíos actuales y futuros, fortaleciendo a la comunidad educativa y contribuyendo al progreso social del estado.