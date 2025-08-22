Certifican a centros comunitarios y CEDEFAM como espacios 100% libres de humo

Con el objetivo de garantizar entornos saludables para las familias chihuahuenses, el DIF Municipal, en conjunto con el Centro Estatal de Atención a las Adicciones (CEAADIC), certificó a 39 Centros Comunitarios y seis Centros de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) como “Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco y Emisiones”.

Desde noviembre de 2024, el DIF Municipal trabajó coordinadamente con la CEAADIC y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), con el fin de implementar capacitaciones, señaléticas y lineamientos necesarios para proteger el derecho de las personas no fumadoras a convivir en espacios seguros, especialmente niños, niñas y adolescentes.

El proceso de certificación incluyó capacitaciones a 45 coordinadoras de los centros, así como al personal de la Dirección de Fortalecimiento Familiar, Social y Comunitario del DIF Municipal, con temas relacionados al consumo de tabaco, vapeadores y sus efectos en la salud. Además, cada espacio fue monitoreado y evaluado por las autoridades sanitarias correspondientes.

Durante el acto de entrega de reconocimientos, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, destacó en su mensaje: “cada espacio libre de humo representa una oportunidad para que nuestras hijas e hijos crezcan en ambientes más limpios, más conscientes y con mejores posibilidades de tener una vida plena”.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la prevención, la salud pública y con mejorar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.