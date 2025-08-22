Canadá elimina aranceles a productos de EE. UU. que cumplen con el T-MEC

fuente: unotv

Canadá eliminará aranceles a los productos de Estados Unidos que cumplan con lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó este viernes el primer ministro Mark Carney.La decisión se aplicará a partir del 1 de septiembre de 2025, con lo que Ottawa equiparará los gravámenes a los niveles vigentes en Washington. La medida responde a las exenciones otorgadas a principios de mes por el gobierno estadounidense a los productos canadienses.

Durante una conferencia de prensa, Carney detalló que la eliminación de aranceles está alineada con el marco jurídico del T-MEC y busca mantener condiciones equitativas de comercio entre ambos países.

El anuncio ocurre en un contexto en el que Canadá y Estados Unidos han intensificado sus negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial más amplio, que incluya no sólo reducciones arancelarias sino también nuevas disposiciones en materia de inversión y cadenas de suministro.Coordinación con Estados UnidosEl primer ministro canadiense realizó este anuncio un día después de sostener una llamada con el presidente de EE. UU., Donald Trump, en la que abordaron la relación bilateral y la importancia de consolidar el cumplimiento del T-MEC.