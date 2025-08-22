Encuentra hogar perrito Valentín; Municipio lo entregó a su nueva familia

Valentín, el perro mestizo que logró sobrevivir el pasado junio en la colonia Sierra Azul y que fue rescatado por la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Gobierno Municipal, fue adoptado y entregado a la familia que le abrió las puertas de su hogar.

Luego de su resguardo y atención veterinaria, se detectó que las plaquetas y defensas de Valentín estaban bajas, quien además tuvo lesiones a causa del contacto con los residuos químicos donde accidentalmente cayó.

Con apenas dos años de edad, Valentín fue nombrado así por el médico veterinario Arias Wilches, quien lo atendió durante tres semanas con cuidados profesionales que le permitieron recuperarse rápidamente.

En su proceso de adopción, varias familias se interesaron en brindarle un hogar, sin embargo, fue Lizette, quien cumplió con los requisitos y donde Valentín se mostró más tranquilo, alegre y confiado.

Personal de la Coordinación organizó una emotiva despedida en la que Lizette expresó su agradecimiento al Gobierno Municipal y compartió su compromiso: “saben que va estar con una buena familia y que no le va hacer falta nada, sobre todo darle el amor que le faltó anteriormente”, expresó.

Finalmente, Lizette invitó a las y los ciudadanos a apoyar las actividades de la dependencia y dijo que hará lo posible por darle la calidad de vida que Valentín se merece.