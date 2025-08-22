Invita Municipio al taller de primeros auxilios para jóvenes

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, invita a las y los jóvenes de la ciudad a participar en el Taller de Primeros Auxilios, que se llevará a cabo en el marco del festival “Jóvenes Juntos”, en coordinación con la Cruz Roja.

El taller se realizará del 25 al 27 de agosto, en un horario de 17:00 a 19:00 horas, en las instalaciones de la Casa de la Juventud, ubicada en avenida De la Cantera, colonia Campestre I Etapa, Panamericana.

El registro puede realizarse a través del siguiente enlace: https://bit.ly/CursosJuventudCUU. También se puede acudir directamente a las instalaciones de la Casa de la Juventud para entregar la documentación requerida.

Requisitos para participar:

Mayores de edad: Presentar INE, CURP, comprobante de domicilio y ficha de inscripción.

Menores de edad: Presentar alguna identificación con fotografía, CURP, comprobante de domicilio, así como la INE del padre, madre o tutor.

El taller, completamente gratuito, ofrece conocimientos básicos para actuar en emergencias: evaluación de heridos, RCP, control de hemorragias, atención de quemaduras y fracturas. Su objetivo es brindar herramientas prácticas para salvar vidas hasta la llegada de ayuda profesional.

Para más información e inscripciones, se puede contactar al 072, extensiones 6569, 6568 y 6567, en un horario de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas y viernes de 8:30 a 14:00 horas con línea directa al Departamento de Atención a la Juventud.