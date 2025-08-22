Cubrió Municipio más de 350 baches este viernes por la mañana

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, atendió mediante el programa emergente 358 baches durante la mañana de este viernes 22 de agosto.

Siete cuadrillas de bacheo estuvieron presentes en calles de las colonias: Sierra Azul, Rinconada Los Nogales, Mirador y Cafetales, así como en la avenida Teófilo Borunda y la vialidad Los Nogales.

Cabe señalar que las labores continuarán por la tarde con el mismo número de cuadrillas en las zonas de la Pavis Borunda, Jardines del Sol, 2 de Junio, Rinconada los Nogales, Arboledas y Colinas del Sol.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta la mañana de este viernes 22 de agosto, se han atendido 18 mil 192 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 36 mil 835 baches.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.

El Gobierno Municipal mantiene el compromiso con los ciudadanos de realizar acciones para mejorar las condiciones de movilidad dentro de la Capital, haciendo de las calles y vialidades más seguras y eficaces.

Se invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.