Detienen agentes Beta a probable autor de homicidio en Zona Centro

Un hombre de 25 años de edad fue detenido por agentes de la Policía Municipal como probable responsable de haber privado de la vida a una persona con un arma blanca, luego de presentarse un incidente entre ambos la tarde de este viernes en la Zona Centro de la ciudad, donde aún con el arribo y auxilio inmediato a la víctima por parte de agentes Beta, no fue posible salvarle la vida.

Se logró la detención inmediata del presunto agresor, quien fue trasladado al Centro de Detención Municipal Zona Sur, con el fin de hacer el registro y revisión correspondiente a quien fue identificado como Jesús Adrián V. J., de 25 años de edad.

Junto con el supuesto agresor, se detuvo a una mujer que lo acompañaba, de nombre María Guadalupe B., de 33 años, ya que al momento de efectuarle una revisión se le localizaron porciones de una sustancia de características similares al cristal, ante lo cual quedó también a disposición de la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a su caso.