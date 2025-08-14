Instala Alumbrado Público luminarias en Moradas del Porvenir.

Como parte de la estrategia para la instalación de luminarias Led en toda la ciudad, el personal de la Dirección de Alumbrado Público intervino el fraccionamiento Moradas del Porvenir.



El titular de la dependencia, Abraham Espitia, señaló que las cuadrillas se encargaron de instalar luminarias nuevas, además rehabilitaron la red eléctrica, a fin de mejorar la eficiencia en el servicio y generar mayor ahorro de energía eléctrica.



Comentó que estas acciones se suman a los trabajos que ha realizado la administración municipal dentro del programa de instalación de tecnología en todas las colonias de Ciudad Juárez, por instrucción del Presidente Cruz Pérez Cuéllar.



Dijo que en el fraccionamiento Moradas del Porvenir se colocaron 45 luminarias de tecnología Led de 55 watts, mientras que de forma paralela se llevan a cabo acciones en distintas partes de la ciudad.



Espitia hizo un llamado a la ciudadanía a fin de que haga los reportes sobre fallas en el servicio en el número telefónico 656-737-0210.

Share this…





Whatsapp

Pinterest

Email