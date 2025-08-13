Firma alcalde Bonilla contrato de crédito con Santander para la construcción de tres puentes

El alcalde Marco Bonilla, la tesorera Amanda Córdova y los representantes legales del banco Santander, Hugo Alfredo Morales Manzanera y Judith Delgado Ramírez, firmaron el contrato del crédito que será aplicado en la construcción de tres puentes que la administración Municipal realizará en el oriente, norte y poniente de la ciudad para agilizar el tráfico vehicular.

Con la firma del contrato, en la que también participaron, el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes y el regidor que preside la Comisión de Hacienda, Luis Abraham Villegas, el siguiente paso es iniciar con el proceso del registro del crédito ante la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Hacienda Estatal y en la Coordinación de Deuda Pública de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.