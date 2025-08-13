Urge crear el Fondo para Atención de Emergencias y Desastres: Regidora

La regidora Ana Lilia Orozco, sostuvo que Chihuahua se encuentra bajo la necesidad de implementar un fondo económico de protección interna para potencializar el esquema de una ciudad más resiliente, por ello propuso en sesión ordinaria de Cabildo, la creación del Fondo Municipal para la Atención de Emergencias y Desastres.



A lo anterior, justificó que México, como nación y como parte de los acuerdos tomados en el Marco de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, adoptado por las Naciones Unidas en el año 2015, cumplió con la implementación del fondo, sin embargo, la desaparición de este instrumento financiero, retrasa los avances que en materia de protección de riesgos se venía haciendo en nuestro país, impactando en lo económico de cada municipio.



De igual manera mencionó que por su situación geográfica, el municipio de Chihuahua no es ajeno al acecho de fenómenos naturales provocados por acciones antropogénicos, como: sequías, tormentas de arena, inundaciones por lluvia, o incendios ante las altas temperaturas que se registran en el verano de cada año.

Orozco Ortiz, reiteró que con estos antecedentes se hace imperiosa la necesidad para que la autoridad local mitigue las necesidades más urgentes ante la desaparición del FONDEN.



La regidora que representa al Partido Revolucionario Institucional, dijo que Chihuahua es un municipio que le apuesta a la competitividad, y para esto, diariamente se efectúan acciones para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. En sí, “consideramos que la inversión de recursos en la protección civil hará de nuestro municipio un ente de avanzada y competitivo, garantizando la prevención y dando seguridad a la población, atrayendo inversiones y haciendo del municipio un lugar de destino”.



Ana Lilia Orozco, explicó que para sustentar la creación de este fondo, propuso adicionar un artículo al Reglamento de Protección Civil del Municipio de Chihuahua, el cual, tras su análisis, discusión y aprobación quedará de la siguiente manera:



Artículo 16 ter. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, deberá crear el Fondo Municipal para la Atención de Emergencias y Desastres, con la finalidad de mitigar las necesidades más urgentes ante un desastre natural o antrópico, el que se integrará con los recursos anuales siguientes:



I. Los asignados anualmente por el H. Ayuntamiento.

II. Los que provengan de la celebración que convenios que realice el gobierno municipal con entidades del sector público federal, estatal u organizaciones internacionales.

III. Aquellas aportaciones que se realicen por organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y demás personas físicas o morales, y

IV. EL porcentaje que, de manera anual, se determine de los ingresos obtenidos por la Coordinación de Protección Civil, derivados de la prestación de servicios, la imposición de sanciones económicas, la expedición de permisos, así como de cualquier otro concepto previsto en la normatividad aplicable.

La administración económica del fondo estará a cargo de la Oficialía Mayor, y sus decisiones operativas a cargo del Consejo Municipal de Protección Civil de conformidad con los lineamientos que al efecto elabore este órgano municipal.