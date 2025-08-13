Invita Municipio a la gran final del Torneo Box de Barrios en Plaza de Armas

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en coordinación comité Municipal de Boxeo, invita este sábado 16 agosto a la gran final del Torneo de Box de Barrios 2025 en Plaza de Armas a partir de las 3:00 de la tarde.

Luego de siete sábados consecutivos con más de 300 combates, la gran final se desarrollará con un programa de 38 finales que tomarán de escenario el ring de box en las inmediaciones de Plaza de Armas, abierto al público en general, quienes podrá conocer el nivel deportivo de las categorías novatos y de quienes ya tienen experiencia en participar en eventos estatales y nacionales.

A partir de las 3:00 de la tarde comenzará la premiación de las categorías preliminares y categorías pasarela infantil, y a partir de las 5:00 de la tarde la programación de las peleas finales, donde se definirán a los campeones que serán acreedores a un cinturón alusivo a la edición 2025.

La presente edición, es un año que marca un récord histórico de inscritos y un crecimiento notable en la rama femenil, consolidando la presencia de las mujeres en este deporte. La competencia reunió a 60 gimnasios que, a lo largo de semanas, han demostrado disciplina, entrega y pasión arriba del ring.

El evento será totalmente gratuito y familiar, pensado para que la comunidad disfrute de una tarde llena de emoción, adrenalina y el inigualable ambiente que caracteriza el box de barrios, de gimnasios como Mármol, Sahuaros, Díaz Ordaz, Chico Castillo, Cerro de la Cruz, representativo de la UACH, La Salle y de los municipios Aldama, Cuauhtémoc y Madera. Será la oportunidad perfecta para apoyar a los deportistas que con esfuerzo y determinación, han llegado hasta esta gran final.

La invitación está abierta, a fin de que amigos, familiares y vecinos acudan apoyar a los talentos boxísticos en la rama femenil y varonil, y vivir de cerca la intensidad de cada encuentro en sus diversas divisiones de pesos.