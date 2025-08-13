Toma de protesta del Club Impacto Empresarial de Toastmasters International en Chihuahua

El Club Impacto Empresarial de Toastmasters International llevó a cabo su ceremonia de Toma de Protesta, con el objetivo de formar líderes empresariales que contribuyan a generar mejores oportunidades de negocio y empleo en la ciudad de Chihuahua.

En el evento, el Ing. Jesús Borrego asumió la presidencia de la mesa directiva, acompañado por Claudia Reyes como vicepresidenta educativa, el Lic. Fernando Borrego como vicepresidente de membresías, Paola Torres como secretaria, Jesús Guzmán como tesorero, María Reveles en el área de relaciones públicas y Alexis Estrada como oficial de asamblea.

La misión de Toastmasters International es empoderar a las personas para que se conviertan en comunicadores y líderes más eficaces, mediante un ambiente de aprendizaje positivo y de apoyo. A través de esta metodología, los miembros desarrollan habilidades de comunicación y liderazgo, fortaleciendo su confianza y fomentando su crecimiento personal.