Guarda Cabildo minuto de silencio en memoria de Letayf

Durante la sesión de cabildo de este miércoles, los regidores que conforman el ayuntamiento dedicaron un minuto de silencio en memoria de Alonso Letayf, quien fungía como Secretario Técnico de Despacho de la Presidencia Municipal, y perdió la vida luego de un accidente vial el pasado 08 de agosto.

Los ediles se pusieron de pie y recordaron que, mas allá de un funcionario Letayf fue amigo, padre, hijo, siempre social y humanista.

Fue la tarde del pasado viernes, mientras Alonso Leytaf se encontraba realizando labores de supervisión de servicios públicos en calles de la colonia Renovación, fue impactado por un vehículo dejándolo gravemente herido, siendo trasladado por una unidad de la Cruz Roja para su atención a un hospital, donde falleció.

“Desde la administración municipal expresamos nuestras más sentidas y sinceras condolencias a su esposa, hija e hijos, así como al resto de su familia y amistades”.