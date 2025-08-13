Se filtra la playera de México para el Mundial

fuente: ADRENALINA

La Selección Mexicana retomará el color verde para disputar el Mundial 2026, justa en la que intentará aprovechar la localía y hacer historia en las Copas del Mundo; entre los aficionados se desata una ola de comentarios a favor y en contra de la nueva playera.

A poco menos de un año de que comience a rodar el balón en el Mundial 2026, se filtró la que sería la nueva piel de la Selección Mexicana de Javier Aguirre para afrontar la justa mundialista, misma en la que intentará volver a disputar eliminatorias de ‘ganar o morir’ tras ser eliminado en fase de grupos en Qatar 2022.

De acuerdo al portal especializado, Footy Headlines, esta sería la indumentaria verde de la escuadra Tricolor, misma que luciría pocos meses antes de llevarse a cabo la Copa del Mundo, misma que arrancará el jueves 11 de junio de 2026.

Estos son los detalles que destacan en la que sería la nueva indumentaria Tricolor:

– Hace alusión a la utilizada por el Tri en la Copa del Mundo de Francia 1998.

– El calendario azteca es el máximo protagonista en el frente de la indumentaria.

– Vivos en colores blanco y rojo; el logo de la marca de Adidas es completamente blanco.

– Cuello ‘v’ para que cuenta con detalles en color rojo con un borde blanco.

– Los números y el nombre de los jugadores, lucirían en color blanco en la parte de atrás de la playera.

– En el centro del escudo azteca, las playeras deberán llevar el número de cada uno de los jugadores.

– Las mangas llevarán parches de FIFA y Fair Play.

AFICIONADOS DIVIDEN OPINIONES

Algunos de los comentarios que comenzaron a inundar las redes sociales no fueron del todo favorables para la que sería la nueva playera del conjunto dirigido por Javier Aguirre. Estos son algunos de ellos:

“Lo primero es cambiar el escudo”.

“Decir que está de la v**ga le queda bastante corto”.

“La ca**ron con esa p!nche águila horrenda en el centro”.

De verdad esto es real??? Nadie más nota que el nuevo logo esta mal centrado al centro???”.