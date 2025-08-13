Pee Wee es arrestado por manejar en ebrio en Texas

Pee Wee, cuyo nombre real es Irvin Salinas Martínez, volvió a estar en el centro de la polémica luego de ser detenido la noche del domingo 10 de agosto en Edinburg, Texas. El cantante mexicano-estadounidense enfrenta nuevamente un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol.

Fotografías que circulan en Internet lo muestran con el uniforme naranja de recluso, lo que ha generado que los internautas comenten sobre el arresto del cantante.

Detalles del arresto de Pee Wee y cuánto pagará de multa

De acuerdo con los reportes policiales, la detención ocurrió alrededor de las 10:00 p.m. en Edinburg cuando el cantante fue sorprendido manejando en estado de ebriedad.

Este hecho se suma a un antecedente previo, ya que en enero de 2024 fue arrestado en el condado de Hidalgo, Texas por la misma acusación.

En aquella ocasión, Pee Wee recuperó su libertad tras pagar una fianza cercana a los 1,500 dólares.

Sin embargo, en este nuevo caso la situación es más complicada, ya que el documento emitido por el Departamento de Seguridad Pública establece una fianza de 5 mil dólares, monto que al momento del registro aún no había sido cubierto.

El reportero Carlo Uriel compartió un documento en el que se especifica que, para el arresto del 10 de agosto la fianza asciende a 5 mil dólares, equivalentes a unos 93 mil pesos mexicanos.

Medios reportaron el lunes 11 de agosto que Pee Wee ya había obtenido su libertad bajo fianza. Según el documento citado, existe un registro de dos fianzas: una de 1,500 dólares ya cerrada y otra de 5,000 dólares en curso, correspondiente al nuevo arresto.

El arresto de Pee Wee en 2024

La primera detención de Pee Wee ocurrió el viernes 19 de enero de 2024 tras asistir a una fiesta con sus primos. Permaneció alrededor de 12 horas detenido, una experiencia que calificó como dura y completamente nueva para él. En entrevista con Ventaneando, el cantante reconoció:

“Cometí una irresponsabilidad al manejar después de tomar unos tragos con mis primos en la madrugada.”