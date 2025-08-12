Se capacita Policía Vial de la SSPE en el uso correcto de cámaras de solapa

Elementos de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) recibieron capacitación y actualización sobre el uso y correcta aplicación del equipo de cámaras de solapa, con el objetivo de reforzar las habilidades y conocimientos del personal operativo.

En la primera jornada, 16 agentes adscritos a la Subsecretaría de Movilidad fortalecieron sus competencias en temas como marco jurídico, aplicación táctica y técnica, así como el manejo del equipo bajo protocolos de actuación.

La instrucción es impartida por el subinspector Israel Rodríguez, en colaboración con Omar Mata, quienes diseñaron y gestionaron el curso en cumplimiento con las directivas de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), organismo internacional que certifica altos estándares en corporaciones de seguridad.

La capacitación será implementada de manera gradual, adaptándose a las necesidades del área operativa para garantizar una actualización continua y efectiva, sin interrumpir la prestación del servicio de seguridad vial a la ciudadanía.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso con la profesionalización y el fortalecimiento de sus cuerpos policiales para brindar un servicio más eficiente y confiable.