¿Buscas empleo? Municipio reitera usar ChambaBot para encontrar trabajo

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, reitera a la ciudadanía la herramienta ChambaBot, herramienta digital con inteligencia artificial que ayuda a encontrar trabajo de manera rápida y sencilla.

ChambaBot reúne miles de vacantes en un solo lugar y, de acuerdo con tu experiencia, habilidades e intereses, te sugiere las opciones que mejor se adaptan a tu perfil.

Solo necesitas entrar al portal ideachihuahua.mpiochih.gob.mx, dar clic en el botón “Buscador de Empleo”, registrarte y llenar tu información. En pocos segundos, el asistente te mostrará vacantes y podrás postularte directamente desde los enlaces que te proporcione.

Actualmente, ChambaBot cuenta con más de 15 mil ofertas de trabajo, integrando vacantes de LinkedIn y otras bolsas de empleo reconocidas. Desde su lanzamiento, ya ha logrado mil 345 registros y más de 81 mil visitas, lo que demuestra que está siendo bien recibido por las personas que buscan empleo en Chihuahua Capital.

El objetivo es facilitar la conexión entre talento local y empleadores, optimizando el proceso de búsqueda y selección de personal.

ChambaBot es operado por la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Municipal, con colaboración técnica de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) y Change and Code.

Para más información o soporte, se puede llamar al teléfono 614-200-48-00, extensión 6342, en un horario de 8:30 am a 3:30 pm de lunes a viernes.