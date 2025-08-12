Libertades en riesgo por pacto criminal de Morena; persiguen a opositores: Arturo Medina.

Arturo Medina, Coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, señaló que México atraviesa un momento preocupante en el que las libertades de la ciudadanía están en riesgo debido a un pacto silencioso pero cada vez más notorio de Morena con el crimen organizado.

Medina dijo que los gobiernos de Morena se han caracterizado por linchar públicamente a quienes piensan distinto, utilizando incluso las tribunas públicas, los recuerdos del pueblo y el poder del estado para callar, amedrentar, ridiculizar y pulverizar a quienes critican las fallas del régimen.

El legislador señaló que de por sí la represión institucionalizada resulta sumamente preocupante, a eso se le debe sumar que la cada vez más exhibida colusión del Partido en el gobierno con organizaciones del crimen organizado, ha vuelto altamente peligroso el ejercicio de la libre expresión.

Acusó además que desde los aparatos del poder público se instrumen persecuciones contra opositores y utilizan las instituciones de procuración de justicia para tal fin, lo que aseguró se completa con el control que ahora Morena tiene sobre el Poder Judicial.

En este sentido, destacó la persecución que se opera contra el senador Alejandro Moreno Cardenas, dirigente nacional del PRI, quien ha recibido ataques sostenidos desde que surgieron las evidencias que relacionan al gobierno que encabezó en Tabasco con el crimen organizado.

“Ahí está el caso del senador Adán Augusto López, ex secretario de gobernación, quien fue responsable de la política interior del país y quien controla el Senado de la República; él designó a la persona que debería haber cuidado a los tabasqueños, pero que en realidad fue la cabeza de un sistema de operaciones criminales que pusieron de rodillas a aquel estado”, enfatizó.

El coordinador legislativo cuestionó así cómo pueden los ciudadanos sentirse libres si desde el poder se protege a quienes pactan con el crimen; “no solo tienen protección del gobierno, sino también de los criminales; ¿cómo enfrenta un ciudadano esa realidad?, dijo.

El priista aseguró que el PRI seguirá combatiendo la represión con la que políticos de Morena buscan impunidad, llegando hasta la persecución política pública en contra de voces opositoras.

“En este momento no podemos guardar silencio ante los ataques de Morena a la disidencia y la diversidad de ideas; no vamos a dejar que sigan golpeando las libertades del pueblo”, finalizó.