Impostergable Sistema de Cuidados para la niñez, adultos mayores y personas con discapacidad: Alma Portillo.

Rumbo al nuevo Período Ordinario del Congreso, prepara agenda para impulsar Sistema Estatal de Cuidados

CHIHUAHUA, Chih., Con miras al inicio de un nuevo periodo de sesiones en el Congreso del Estado de Chihuahua, la diputada parralense de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, fortalecerá su agenda legislativa con temas de relevancia estatal, para afianzar nuevas políticas de atención de personas con discapacidad, cuidado infantil y del adulto mayor.

En concordancia con las tareas de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano y que se desarrolla en las cámaras altas, se empujará la construcción de un verdadero sistema de cuidados en el estado.

La legisladora recordó la urgencia de un Sistema Integral de Cuidados, hasta ahora inexistente. Pues en la coyuntura actual, se hace necesaria su articulación.

“Para que el gobierno garantice que quien necesite cuidados, los reciba, esto significa más estancias infantiles y escuelas con tiempo extendido para que las niñas y niños de cada hogar estén cuidados mientras sus padres trabajan, también para que mamá y papá puedan salir a trabajar y sostener el hogar”, señaló.

Para la legisladora de Movimiento Ciudadano, se debe trabajar en conjunto en un sistema de cuidados que articule centros de cuidado especializados para adultos mayores y también para personas con discapacidad, que tengan ese empujón necesario para que tengan una vida digna.

La legisladora se ha caracterizado por una agenda firme en materia de derechos humanos como el agua, el acceso a la información, los derechos de las mujeres y el derecho al cuidado, por lo que este tema forma parte de un bloque integral de trabajos legislativos para garantizar acceso a derechos que el Estado debe establecer como prioridad.