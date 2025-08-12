Jorge Soto llama a defender a Chihuahua y México frente al avance del autoritarismo.

Chihuahua, Chih.– En reunión con vecinos de la colonia Valle de la Madrid, el diputado local Jorge Soto advirtió que no permitirá que las libertades de los chihuahuenses sean arrebatadas por “los corruptos socialistas de Morena” y llamó a la ciudadanía a organizarse para enfrentar “el monstruo del autoritarismo, al que ya vencimos y hoy amenaza de nuevo al país”

“Defiendo a México y a Chihuahua. No voy a tolerar los abusos de poder y corruptelas del nuevo régimen. Lo que más les incomoda a los morenistas es que no tengo cola que me pisen, no tengo las ambiciones económicas que esa podrida clase política tiene… está muy difícil que me puedan callar”, afirmó.

Soto convocó a la asistentes a participar activamente en redes sociales y en espacios públicos para recuperar la voz ciudadana. “Este país, este estado, es de nosotros, no es de ellos. Defendamos lo que es nuestro”, señaló.

El legislador recordó que en el pasado, mujeres y hombres valientes dieron la batalla contra regímenes que buscaron imponer un solo pensamiento y controlar la voluntad ciudadana. “Hoy vuelven las tormentas y los nubarrones que amenazan con acabar con nuestra libertad, les convoco a defenderla de nueva cuenta”, enfatizó.

Durante el evento convocado por la diputada federal Rocío González, Soto se puso a disposición de la causa junto a sus compañeros legisladores María Angélica “Manque” Granados y Alan Falomir, asegurando que la defensa de las libertades requiere un frente común desde Chihuahua.