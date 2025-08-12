Compañía Jesuita alerta por falso sacerdote en Puebla

fuente: excelsior

La Compañía de Jesús en México emitió una alerta pública tras identificar a un presunto falso sacerdote que ha sido visto realizando celebraciones religiosas sin autorización oficial en distintas zonas del estado de Puebla.

El sujeto fue identificado como Ramón David Rodríguez Márquez, quien se presenta como miembro de los Padres Filipenses en La Concordia y ha sido visto celebrando “misas” en funerarias, parroquias y zonas como Bosques de San Sebastián, en Puebla capital.

Según reportes difundidos en redes sociales, el hombre ha realizado actos religiosos en varias parroquias de la ciudad de Puebla, funerarias y espacios públicos sin autorización eclesiástica

La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Tecamachalco compartió un mensaje en su página de Facebook, advirtiendo a la comunidad sobre la presencia del individuo y pidiendo no dejarse engañar.

¿Qué dijo la Compañía de Jesús sobre este caso?

En un comunicado oficial, la Compañía Jesuita de México alertó a la población del falso sacerdote.

“Hemos identificado a otro individuo que, sin pertenecer a la Compañía de Jesús, realiza celebraciones religiosas haciéndose pasar por jesuita en diversas áreas de Puebla”

La institución reiteró que cualquier persona que afirme ser parte de la Compañía puede ser verificada a través de sus canales institucionales, y pidió a la comunidad denunciar este tipo de acciones para evitar confusiones y posibles abusos.

¿Qué hacer si se detecta una práctica religiosa no autorizada?

La Iglesia recomienda:

Verificar credenciales y afiliación oficial de cualquier sacerdote o ministro religioso

Consultar directamente con la diócesis o comunidad religiosa correspondiente

Reportar casos sospechosos ante las autoridades eclesiásticas o civiles

Evitar participar en celebraciones no reconocidas oficialmente

Este tipo de casos pueden generar confusión entre los fieles y representar un riesgo para la integridad espiritual y legal de las comunidades.