Exige Alfredo Chávez recursos para nuevo hospital del IMSS en Chihuahua

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, demandó al Gobierno Federal garantizar en el presupuesto 2026 la construcción de un nuevo hospital del IMSS en la capital del estado, así como la remodelación del hospital Morelos y de las clínicas del municipio. El legislador señaló que el terreno para la obra ya está disponible y que el verdadero obstáculo es la falta de recursos etiquetados.

Chávez Madrid recordó que, desde su paso por el Cabildo municipal, se donaron terrenos al IMSS, ISSSTE y Guardia Nacional, por lo que rechazó las declaraciones que aseguran que no hay un predio para el proyecto. “El terreno no es tema, lo que es tema es dónde está el dinero, dónde lo van a etiquetar y cuándo van a iniciar la obra”, expresó el diputado por el Distrito 18.

El legislador planteó dos demandas principales: que se inicie la construcción de un nuevo hospital del IMSS y que se lleven a cabo trabajos de rehabilitación en las instalaciones existentes, que llevan años sin mantenimiento, además de asegurar el abasto de insumos médicos. Mencionó que el 70% de la población de Chihuahua está afiliada al IMSS y que las aportaciones de trabajadores y empleadores superan lo que se ha invertido en la región.

“No es un reto, es una exigencia. Queremos un hospital nuevo y la remodelación de las clínicas. Los chihuahuenses no nos chupamos el dedo, necesitamos compromisos claros y presupuesto asegurado”, afirmó Chávez Madrid, al subrayar que la falta de atención médica oportuna ha derivado en casos graves para los pacientes y en condiciones de trabajo insuficientes para el personal de salud.