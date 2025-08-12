Inicia JMAS Chihuahua reparación de línea general de agua potable en avenida Pedro Zuloaga

Personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, iniciará este miércoles los trabajos para reparar la línea general de agua potable ubicada en la avenida Pedro Zuloaga.

La obra se desarrollará entre la prolongación de la avenida Teófilo Borunda y la calle Península, lo que afectará el tránsito vehicular en el sentido norte-sur de dicha vialidad.

Se prevé que las maniobras sean concluidas la tarde del mismo miércoles, por lo que la JMAS exhorta a los automovilistas que transitan por la zona, tomar precauciones y respetar los señalamientos viales que serán colocados en el sector.