Aplica Gobierno Municipal pintura en calle Libertad

Con el objetivo de mantener una buena imagen urbana, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, trabaja en el retoque de pintura en el adoquinado de la parte peatonal en la calle Libertad.

Lo anterior, desde su cruce con la avenida Independencia hasta la calle Vicente Guerrero, donde se está aplicando un retoque al diseño que ya se tiene en el adoquinado con color rojo oxido y amarillo.

Estos trabajos comenzaron la noche del lunes 11 de agosto y se registró un avance de la avenida Independencia hasta la calle Quinta, incluyendo las bocacalles de este concurrido espacio.

Es de destacar que, una vez concluido este trabajo, se continuarán con las labores de pintura en guarniciones y rampas para personas con discapacidad en distintos puntos del Centro Histórico de la Capital del estado.