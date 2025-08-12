Razones por las que las lluvias pueden mantenerte dentro del avión antes de despegar

fuente: unotv

Las lluvias intensas pueden provocar que los pasajeros permanezcan horas dentro del avión antes de despegar o desembarcar.

Aunque en México no hay una legislación que indique si los pasajeros deben permanecer dentro del avión durante lluvias intensas o tormentas, la toma de decisiones depende de los protocolos de las aerolíneas y del aeropuerto, en coordinación con la autoridad aeronáutica.

Lo anterior ocurre por protocolos de seguridad y control aéreo que se activan cuando hay tormentas eléctricas, visibilidad reducida o encharcamientos en pistas.

Por qué no puedes bajar del avión durante lluvias intensas

Seguridad en plataforma: durante tormentas eléctricas o lluvia intensa, está prohibido que pasajeros y personal transiten en áreas abiertas del aeropuerto

durante tormentas eléctricas o lluvia intensa, está prohibido que pasajeros y personal transiten en áreas abiertas del aeropuerto Cierres temporales: si las pistas están inundadas o bloqueadas, la aeronave debe esperar en una zona segura

si las pistas están inundadas o bloqueadas, la aeronave debe esperar en una zona segura Disponibilidad de posiciones: si todas las puertas de embarque están ocupadas, no se puede regresar a la terminal de inmediato

Qué establece el Departamento de Transporte de EE. UU.

En Estados Unidos, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) establece que por razones de seguridad, entre las que incluyen cuestiones meteorológicas como lluvias y tormentas, no se debe salir del avión a menos que la aerolínea le indique que puede hacerlo.